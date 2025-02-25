Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: CHP'de bir yönetim sorunu var

Çelik'in açıklamaları özetle şöyle:

Çok iyi bidliğimiz gibi CHP hiçbir zaman milleten vize alamadığı için tercih ettiği iki yol var. Bir tanesi TSK'nın siyasete karışması ve kaos ortamı oluşması ile kendisine bir siyasi yol bulmak. İkinci konu ise yargıya karışarak kadroculuk yaparak kaoslar çıkarma şeklindeydi. Bu konular tartışıla tartışıla belli bir noktaya gelindi sanıyorduk.

CHP'de bir yönetim sorunu var

Cumhurbaşkanımız muhalefeti dönüştürmekten bahsediyordu, bunu da muhalefeti dizayn etmek gibi lanse ettiler. Yassı ada zihniyetini temsil eden bu siyasi parti gerçekleştirilen büyük dönüşümlerin sonunda, demokratik süreçlere saygı göstermeyi öğrenmeye başlamıştı. Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği bu büyük demokrasi dönüşümünde bunlar da dönüşerek geçmişte okullara girmesine izin vermedikleri kız çocuklarına kendi partilerinde yer vermeye çalışıyorlar.

Bu dönüşümdür. Önceki genel başkanları hellaleşme diyordu şimdiki normalleşme diyor. Siyaseti kayıt dışı siyaset hale getirmenin depreştiği bir hal ortaya çıkıyor. Oraya çıkan dündemle ilgili olarak komutanları hedef gösteriyor isim verip not aldım diyor. CHP'ye gönül veren değerli vatandaşlarımız için bunu kayda geçirmek isterim, şundan duydum bundan duydum diyerek yorum yapıyor. Bu ciddiyetsizlik bu kapasitesizlik ve maalesef bu siyaset üretmekteki zaaf giderilemiyor. CHP bir yönetim sorunu var.

CHP komutanları hedef aldı

Türkiye düşmanlık eden devletlerin TSK'nın komutanlarını isim vererek hedef aldığını biliyoruz. Operasyonlar çerçeveresinde bit takım ülkelerin vekalet savaşlarıın engel olduğunu bildikleri için kuvvet komutanlarımızın ismi ile kara propaganda üretme özelliği var. Komutanlarımızın ismininin verilecek hedef alınmaları bu unsurlar tarafından gerçekleştiriliyordu. Şu an aynı şeyi CHP Genel başkanı yapıyor. Özgür Özel böyle bir tutum gerçekleştirdiği zaman onların zihniyeti için normal, demokrasi açısından anormal bir yaklaşımdır.

Özgür Özel'in bu kadar çaba sarf etmesine gerek yoktu. Geçmiş yıllarda üretilen metinleri kes koplaya yapıştır diyerek kullanabilirdi. Bir siyasi parti genel başkanına TSK'nın komuta kademesi ile ilgili konuşmaması gerektiğini anlatmak bile üzücü. Şunu açıkça ifade ediyoruz, devlet kurumları haksız yere, dayanaksız bir şekilde hedef alan kim varsa karşısında bizi bulacak. Siyasi eleştiri hakkını kullanmak isteyen buyursun yapsın biz buradayız biz bunun cevabını veririz.

Biz Türkiye'ye düşman devletlerin siyasetçilerinin TSK'nın komuta kademesini hedef almasını çok gördük, ve cevabını verdik. Özel kendini bu siyasetçilerle kendini aynı kefeye koymak istiyorsa bu kendi bileceği iştir. Biz onun ne yapmaya çalıştığını görüyoruz ve buna müsade etmeyeceğiz. Akdeniz'de Ege'de üstün disiplini ile, askerlik sanatının erdemleri ile herkes tarafından takdir edilen silahlı kuvvetlere başarılar diliyoruz.

CHP'de askıda tutulan siyasi akıl askıdan inmiyor

Yine Özgür Özel Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanımıza karşı 'askıda tutulan vicdan' diye bir değerlendirme ortaya koyuyır. Sayın Devlet Bahçeli'nin çok insani bir şekilde, insanlar arasında dayanışmayı artırmak için ortaya koyduğu kampanyayı eleştirmek için bazı ifadeler ortaya koyuyor. Cumhur İttifak'nın tüm üyeleri siyasi vicdanı en yüksekte tutmak için her türlü gayreti gösteriyorlar.

Sayın Devlet Bahçeli'nin Kudüs ve Gazze konusundaki açıklamalarına baktığımızda görülecektir. O sebeple askıda tutulan vicdan kelimesi ile başka bir şeyi ört pas etmeye çalışıyor. CHP'de askıda tutulan siyasi aklın askından bir türlü inmediğini görüyoruz. Sayın Özel'in parti içi tartışmaları kapatmak için Cumhurbaşkanımıza dönük mesnetsiz açıklamaları bırakıp, CHP'yi yönetmeye odaklanması gerekiyor.

Her gün yeni bir tartışma ortaya çıkıyor. Biz gerçeğin ortaya çıkmasını istiyoruz. Şimdi tutmuş hiçbir şey bulamamış, delegelerimize verilen hediyeyi diline dolamış. Siyasi bir gelenektir kongrelerde böyle hediyeler verilir. Burada Sayın Özel'in litaretüre hakim olmadığını görüyoruz. Biz soru sorduk sadece kurultay meselesi ile ilgili. Kendi eski genel başkanının milletvekillerinin dile getirdiği kurultay ile ilgili iddialara bir şey söylemiyor. Kendisinin uğraşması gereken mesele bizim kongremiz değildir. CHP açısından esas mesele partinin yönetilememesidir. Bunu AK Parti'ye saldırarak bu cari açığı kapatamaz.