Son dakika: AK Parti ve MHP'den 'Erdoğan' kararı
AK Parti TBMM Grubu, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı. Bu kararın ardından benzer bir karar da MHP'den geldi.
14 Mayıs günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kaldı.
AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı alındı. Kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'den cumhurbaşkanı adaylığı resmileşti.
MHP de 'Erdoğan' dedi
AK Parti'deki kararın ardından benzer bir karar da MHP'den geldi. MHP TBMM Grubu, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.