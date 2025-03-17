Son dakika: AK Parti'den beklenen açıklama geldi: DEM heyeti İmralı'ya gidecek mi?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar:

Bugün 2 saate yakın bir görüşme yaptık. Burada siyasetin dilinin doğru kurulması gerekir. Nasıl bir dili tercih ettiğimizi en ayrıntılı şekilde sizlerle paylaşıyorum. Önceliğimiz PKK'nın silahları bırakması ve kedini feshetmesidir.

Öncelikli konumuz bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğidir. Ben ve Efkan Bey daha önceki süreçlerde de bulunmuştuk. O süreçlerin işleyişine dair yoğun tecrübemiz var. Gelinen noktada sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade önemli fırsat penceresi araladı.

Ne denirse densin, tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkesi çerçevesinde önümüzdeki teklifleri bu çerçevede ele alacağız. Devletin niteliklerinden, milletin değerlerinden pazarlık gibi yaklaşımı kesinlikle gündemimize almıyoruz. Genel olarak Türkiye'de bu konularla ilgili önümüzdeki dönem için 'Türkiye Yüzyılı' diye sayın Cumhurbaşkanımız biraz değinmişti.

Önümüzdeki süreçte açılacaktır bu. Demokrasi standartları yükseltmelidir. Şu an bu konuyla ilgili konuşulması gereken gündem terör örgütünün silahı bırakması ve kendisini feshetmesidir. Bir takım ara kategorilerinin, geçiş kategorilerinin olmaması gerekir. Odağımız bu çerçevededir. Hangi adla olursa olsun PKK; YPG; SDG bütün tabelalarıyla bu silahın bırakılması gerekir.

Sayın Cumhurbaşkanımız devletimizin başıdır, bütün bu görüşmeleri onun iradesiyle gerçekleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız terörsüz Türkiye hedefine büyük destek vermektedir. İlkeleri herkes tarafından bilinmektedir. Tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet ilkesi bu çerçevededir. Terör örgütünün silah bırakması çağrısı ve kendisinin feshetmesi çağrısı ortaya çıktı. Bunun pratiğe dökülmesi gerekir. Nasıl silah bırakılacak, nereye bırakılacak? Tabii ki devletimizin bu konudaki kapasitesi yüksektir.

Hedef terör örgütünün silah bırakmasıdır. Tabii ki ihtiyaç olduğunda görüşme yapılabilir. Başka başka konular gündeme gelebiliyor. Bütün bu gidiş gelişlerin esası bu çağrının yapılmasıydı. Çağrı da yapılmasıdır. Örgütün silah bırakması için. İhtiyaç duyulursa bunda sonra da ziyaret yapılabilir. Esas olan kısa zaman içinde bu adımların atılmasıdır.