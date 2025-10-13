Son dakika: Akademisyen Emrah Gülsunar tutuklandı

Gülsunar’ın tutuklandığını, avukatı Hasan Sınar sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu. Sınar paylaşımında, “Değerli dostum ve müvekkilim Emrah Gülsunar az önce tutuklandı.” ifadelerine yer verdi.

Tutuklama gerekçesi olarak, Gülsunar’ın sosyal medya hesabından yaptığı bir anket gösterildi.

Gülsunar'ın paylaşımı neydi?

Söz konusu ankette takipçilere, “Diktatöryal bir yönetimi devirebilmek için dışarıdan yardım istemek” sorusu yöneltilmiş, "meşrudur" ve "değildir" seçenekleri sunulmuştu.

Paylaşımın ardından tepki gösterilen Gülsunar, daha sonra yaptığı açıklamada, anketin Türkiye ile değil, Venezuela ile ilgili olduğunu belirtmişti. Gülsunar, “Bunu zaten tivitin altına yazmıştım ama bilinçli olarak beni tutuklatmaya çalışan bu kötü niyetli troller sebebiyle bir kez daha yazayım: Ben bu anketi Nobel ödülü tartışmaları bağlamında Venezuela ile ilgili olarak attım.” ifadelerini kullanmıştı.