SON DAKİKA: Akdeniz açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem (SON DEPREMLER)
Son dakika gelişmesi... AFAD, Akdeniz'de bugün akşam saatlerinde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem Antalya'ya 95 kilometre uzakta 3,6 büyüklüğünde kayda geçti. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kayda geçti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından son depremlere ilişkin bilgi verdi.
Buna göre bugün saat 21:10'da Akdeniz'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem Antalya'nın Kumluca ilçesine 95 kilometre uzakta, 7 kilometre derinliğinde kayda geçti.