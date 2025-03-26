Son dakika: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangın! Hastalar dışarı taşınıyor

Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis bölümünde, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın sonucu hastanenin acil servisi ve polikliniklerde yoğun duman birikmesiyle birlikte hastalar tahliye edilmeye başlandı.

Durumun ciddiyetine karşılık, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek yangına müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.