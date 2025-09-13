Son dakika: Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem! Deprem mi oldu? SON DEPREMLER, 13 Eylül son depremler listesi Az önce deprem mi oldu? Akdeniz'de deprem

Google Haberler

Son dakika: Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem! | SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) , saat 11.44'te Akdeniz açıklarında, 7.1 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntı saat 11.44'te kaydedilirken, sarsıntının yerin 7.1 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

13 Eylül son depremler listesi...

13.09.2025 – 11:44 – Büyüklük: 4.1 – Akdeniz

13.09.2025 – 11:33 – Büyüklük: 2.1 – Sındırgı (Balıkesir)

13.09.2025 – 11:31 – Büyüklük: 2.9 – Sındırgı (Balıkesir)

13.09.2025 – 11:25 – Büyüklük: 2.1 – Sındırgı (Balıkesir)

13.09.2025 – 11:22 – Büyüklük: 1.3 – Sındırgı (Balıkesir)

13.09.2025 – 11:18 – Büyüklük: 2.4 – Sındırgı (Balıkesir)

13.09.2025 – 10:49 – Büyüklük: 1.2 – Sındırgı (Balıkesir)

13.09.2025 – 10:42 – Büyüklük: 1.1 – Sındırgı (Balıkesir)

13.09.2025 – 10:23 – Büyüklük: 1.2 – Sındırgı (Balıkesir)

13.09.2025 – 10:19 – Büyüklük: 1.2 – Sındırgı (Balıkesir)

13.09.2025 – 09:59 – Büyüklük: 3.3 – Saimbeyli (Adana)

13.09.2025 – 09:57 – Büyüklük: 1.0 – Sındırgı (Balıkesir)

13.09.2025 – 09:54 – Büyüklük: 1.0 – Sındırgı (Balıkesir)

13.09.2025 – 09:44 – Büyüklük: 1.2 – Kale (Malatya)

13.09.2025 – 09:34 – Büyüklük: 1.6 – Sındırgı (Balıkesir)

13.09.2025 – 09:30 – Büyüklük: 2.3 – Sındırgı (Balıkesir)

13.09.2025 – 09:27 – Büyüklük: 2.2 – Sındırgı (Balıkesir)

13.09.2025 – 09:23 – Büyüklük: 1.3 – Sındırgı (Balıkesir)

Kaynak: HABER MERKEZİ
