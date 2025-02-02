Son dakika: Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem (SON DEPREMLER)
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz bölgesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 10:22’de meydana gelen depremin derinliğinin 2.1 kilometre olduğu açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 10.22'de Ege Denizi'nde Aniye Adası merkezli bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, Muğla'nın Bodrum ilçesinin 171,26 kilometre açıklarında kaydedildi.
Yerin 6,64 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.7 olarak ölçüldü. Depremin çevre bölgelerde hissedilip hissedilmediğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 2, 2025
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Aniye Adası (İos) - [171.26 km] Bodrum (Muğla)
Tarih:2025-02-02
Saat:10:22:05 TSİ
Enlem:36.67861 N
Boylam:25.3825 E
Derinlik:6.64 km
Detay:https://t.co/rdMC0RuxEc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi