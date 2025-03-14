SON DAKİKA: Akdeniz'de deprem! AFAD duyurdu, büyüklüğü belli oldu
Son dakika gelişmesi... AFAD, Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin yerin 7,76 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Akdeniz'de saat 18.40'ta 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 7,76 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.