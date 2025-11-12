Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem! 12 Kasım 2025 son depremler listesi... Az önce deprem mi oldu? Yeni deprem oldu mu?

Akdeniz, meydana gelen depremle sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 12.31'de gerçekleşen bu sarsıntının büyüklüğü 5.2 olarak ölçülürken, depremin yerin 15.46 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Deprem Anamur, Mersin ve Antalya gibi illerde de hissedildi.

4'ün üstünde iki artçı meydana geldi

Ana sarsıntının ardından Akdeniz'de 4.8 ve 4.2 büyüklüğünde olmak üzere iki artçı deprem meydana geldi.

Bu artçı depremlerin derinliğinin ise sırasıyla 13.89 ve 14.34 kilometre olduğu açıklandı.

12 Kasım 2025 - Son Depremler Listesi (AFAD)

• Akdeniz - 4.2 (Mw) - Derinlik: 14.34 km - Saat: 12:59

• Sındırgı (Balıkesir) - 1.7 (Ml) - Derinlik: 5.29 km - Saat: 12:55

• Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) - 2.0 (Ml) - Derinlik: 15.8 km - Saat: 12:55

• Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) - 2.7 (Ml) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 12:50

• Sındırgı (Balıkesir) - 1.5 (Ml) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 12:49

• Sındırgı (Balıkesir) - 1.7 (Ml) - Derinlik: 7.04 km - Saat: 12:45

• Akdeniz - 4.8 (Mw) - Derinlik: 13.89 km - Saat: 12:41

• Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) - 3.5 (Ml) - Derinlik: 16.13 km - Saat: 12:36

• Akdeniz - 5.2 (Mw) - Derinlik: 15.46 km - Saat: 12:31

• Sındırgı (Balıkesir) - 1.8 (Ml) - Derinlik: 6.66 km - Saat: 12:19

• Sındırgı (Balıkesir) - 3.4 (Ml) - Derinlik: 6.99 km - Saat: 12:06

• Sındırgı (Balıkesir) - 2.9 (Ml) - Derinlik: 7.01 km - Saat: 12:06

• Sındırgı (Balıkesir) - 1.9 (Ml) - Derinlik: 7.08 km - Saat: 11:58

• Sındırgı (Balıkesir) - 1.6 (Ml) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 11:54

• Sındırgı (Balıkesir) - 1.2 (Ml) - Derinlik: 7.14 km - Saat: 11:40

• Refahiye (Erzincan) - 1.4 (Ml) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 11:36

• Simav (Kütahya) - 1.2 (Ml) - Derinlik: 8.81 km - Saat: 11:33

• Sındırgı (Balıkesir) - 1.7 (Ml) - Derinlik: 7.03 km - Saat: 11:30

• Kırkağaç (Manisa) - 1.5 (Ml) - Derinlik: 6.99 km - Saat: 11:27

• Sındırgı (Balıkesir) - 1.3 (Ml) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 11:12

• Sındırgı (Balıkesir) - 2.3 (Ml) - Derinlik: 5.49 km - Saat: 11:01

• Sındırgı (Balıkesir) - 1.4 (Ml) - Derinlik: 5.63 km - Saat: 11:00

• Sındırgı (Balıkesir) - 1.5 (Ml) - Derinlik: 6.21 km - Saat: 10:58

• Sındırgı (Balıkesir) - 2.3 (Ml) - Derinlik: 10.12 km - Saat: 10:56

• Sındırgı (Balıkesir) - 1.6 (Ml) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 10:52

• Sındırgı (Balıkesir) - 1.5 (Ml) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 10:50

• Sındırgı (Balıkesir) - 1.2 (Ml) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 10:46

• Sındırgı (Balıkesir) - 2.6 (Ml) - Derinlik: 6.24 km - Saat: 10:43