Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem! Son depremler listesi 24 Şubat 2026: Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem!
Son dakika haberi... Antalya Kaş'ta sabah saat 09:28'de bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 4.0 büyüklüğündeki deprem yerin 19.27 km derinliğinde gerçekleşti.
Antalya bugün sabah saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem Akdeniz'de, Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana geldi.
Saat 09:28'de gerçekleşen bu sarsıntının büyüklüğü 4.0 olarak ölçülürken, depremin yerin 19.27 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
24 Şubat 2026 - Son depremler listesi
• Akdeniz - Kaş (Antalya) - 4.0 - Derinlik: 19.27 km - Saat: 09:28
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.7 - Derinlik: 6.65 km - Saat: 08:49
• Bozkurt (Denizli) - 1.8 - Derinlik: 14.58 km - Saat: 08:23
• Bozkurt (Denizli) - 1.4 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 08:09
• Onikişubat (Kahramanmaraş) - 2.7 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 08:04
• Simav (Kütahya) - 1.9 - Derinlik: 6.56 km - Saat: 08:00
• Genç (Bingöl) - 1.4 - Derinlik: 14.0 km - Saat: 07:46
• Milas (Muğla) - 2.4 - Derinlik: 6.95 km - Saat: 07:45
• Yahyalı (Kayseri) - 1.3 - Derinlik: 8.69 km - Saat: 06:42
• Zara (Sivas) - 1.2 - Derinlik: 6.85 km - Saat: 06:33
• Simav (Kütahya) - 1.5 - Derinlik: 11.51 km - Saat: 06:20
• Ege Denizi - Bodrum (Muğla) - 1.9 - Derinlik: 6.93 km - Saat: 06:10
• Yeşilyurt (Malatya) - 1.3 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 06:02
• Germencik (Aydın) - 1.4 - Derinlik: 5.89 km - Saat: 05:54
• Akdeniz - Kumluca (Antalya) - 2.1 - Derinlik: 33.92 km - Saat: 05:35
• Bozkurt (Denizli) - 1.4 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 05:33
• Baklan (Denizli) - 1.8 - Derinlik: 15.33 km - Saat: 05:28
• Bozkurt (Denizli) - 1.2 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 05:19
• Bozkurt (Denizli) - 1.5 - Derinlik: 11.47 km - Saat: 05:14
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.4 - Derinlik: 6.99 km - Saat: 05:04