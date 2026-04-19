Akdeniz'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Akdeniz'de deprem mi oldu?

Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem!
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de deprem oldu. Depremin büyüklüğü 4.7 olarak açıklanırken derinliği ise 7.52 km olarak gerçekleşti.
Akdeniz'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli paniğe yol açtı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sarsıntı saat 10:04'de kaydedildi.
Depremin yerin 7.52 km kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
19 Nisan 2026 son depremler listesi...
10:04 - Akdeniz - 4.7
09:26 - Merkez (Elazığ) - 1.5
09:21 - Çameli (Denizli) - 2.2
09:06 - Ege Denizi (Karaburun - İzmir) - 1.7
09:00 - Merkez (Bolu) - 0.9
08:48 - Göksun (Kahramanmaraş) - 0.9
08:47 - Pamukkale (Denizli) - 1.4
08:45 - Selçuklu (Konya) - 1.0
08:31 - Patnos (Ağrı) - 1.4
08:26 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
08:13 - Çal (Denizli) - 1.4
08:09 - Pamukkale (Denizli) - 1.6
08:00 - Pazarcık (Kahramanmaraş) - 0.8
07:54 - Palandöken (Erzurum) - 2.1
07:07 - Palu (Elazığ) - 1.2
06:55 - Palandöken (Erzurum) - 1.7
06:45 - Göksun (Kahramanmaraş) - 2.4
06:45 - Palandöken (Erzurum) - 2.2
06:41 - Andırın (Kahramanmaraş) - 1.5
06:40 - Simav (Kütahya) - 1.3