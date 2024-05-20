SON DAKİKA: AKINCI tespit etti! Helikopterin enkazına ulaşıldı, İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü mü?

SON DAKİKA HABERİ: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter Tebriz'in kuzey doğusunda Uzi ve Pir Davud köyleri arasındaki Dizmar ormanında düştü.

Sis ve yoğun yaşış nedeniyle arama-kurtarma ekiplerinin kaza mahalline ulaşma çabaları sekteye uğradı. Ekipler İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopterin enkazına Türkiye saati ile 05.30 sıralarında ulaşıldı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın hayatını kaybedip kaydetmediği bilinmiyor.

İşte arama-kurtarma çalışmalarının ikinci gününde dakika dakika yaşananlar:

05:55: İran devlet televizyonu, Akıncı İHA’nın tespitlerinin ardından bulunan Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin enkaz noktasında yaşam belirtisi olmadığını duyurdu.

05:53: Reuters'a konuşan İranlı bir yetkili, "Maalesef helikopterdeki tüm yolcuların öldüğünden endişe duyuluyor" açıklaması yaptı.

05:49: Reuters'ın bir yetkiliye dayandırdığı habere göre; Reisi'yi taşıyan helikopter tamemen yanmış durumda bulundu.

05.40: Reuters'a konuşan İranlı bir yetkili, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin sağ bulunmasına yönelik beklentiğinin düşük olduğunu ifade etti.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, kaza bölgesinden ilk fotoğrafları yayınladı.

05:27: İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in bildirdiğine göre; İran Kızılayı Başkanı Kolivand, ekiplerin kaza bölgesine ulaştığını açıkladı. Kolivand'a göre; Tevil köyündeki kaza helikopterinin arama alanında gelişmiş ve özel ekipmanlarla 73 kurtarma ekibi bulunuyor.

04.15: İran Kızılayı Başkanı Kolivand, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin helikopter kazası geçirmesine ilişki son gelişmeyi duyurdu. Kolivand, Türk İHA'sı Akıncı'nın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Tevil köyü yakınlarında tespit ettiği iki ısı kaynağının bulunduğu bölgeye arama kurtarma timlerini sevk ettiği bildirildi.

İran'da neler yaşandı?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet dün üç helikopterlik bir konvoyla Azerbaycan sınırından dönmek için hareket etmişti.

Ajanslar önce Reisi'nin konvoyundaki bir helikopterin kaza yaptığını duyurdu. Akabinde Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığı belirtildi.

Sonrasında gelen haberler, konvoydaki iki helikopterin İran'a döndüğünü ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abullahiyan'ın içinde bulunduğu helikopterle bağlantının kesildiği yolundaydı...

Tehran Times'ın güvenilir kaynaklara dayandırdığı habere göre, Reisi'yi taşıyan helikopterin uydu telefonuyla herhangi bir irtibat sağlanamıyordu.

Hava şartları arama-kurtarma ekiplerinin kaza mahalline ulaşmasını engelledi. Bölgede yoğun sis ve yağış vardı. Ekiplerin Reisi'nin helikopterine ulaşması saatler aldı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelmişti. Liderler iki ülke sınırında Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılış törenine katılmak üzere İran'ın Doğu Azerbaycan Eyaleti'nde buluşmuştu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir?

İran Cumhurbaşkanı İbrahimReisi, 1960'da İran'ın kuzeydoğusundaki Meşhed kendinde dünyaya geldi. Babasının izinden giderek din adamı olan Reisi, 1979'da Kum şehrinde geçen öğrencilik yıllarında Şah Rıza Pehlevi karşıt gösterilere katıldı.

İbrahim Reisi, 2014 yılında başsavcı olarak atandı ancak öncesinde 10 yıl boyunca yargı erki başkan yardımcısı olarak görev yaptı.

Reisi, 1980'lerde İran İslam Devrimi karşıtı binlerce mahkûmun idam edilmesinde rolu olmakla suçlanan bir figür.

İran lideri, genç bir savcı olarak İran'ın başkenti Tahran'da yüzlerce siyasi mahkumun infazını denetleyen bir "ölüm komitesinde" yer aldı.

İranlı muhafazakâr bir politikacı ve hukukçu olan İbrahim Reisi, 2021'den bu yana İran Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyor.

Reisi’nin seçilmesi “devlet organlarının tümüyle yıllar sonra yeniden dini lider Hamaney'in emri altına girmesi” olarak yorumlanmıştı.