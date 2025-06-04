Son dakika: Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin yakınında yangın çıktı!
Son dakika haberi... Sarıyer'de bulunan Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin yakınında bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildiği belirtildi.
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Sarıyer'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin yakınında yer alan bir mobilya atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Huzur Mahallesi Lale 2 Sokak'taki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Ayrıntılar geliyor...