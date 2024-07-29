Son dakika... Ali Yerlikaya paylaştı: Kırmızı bültenle aranan 3 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, İsveç tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteniyle aranan 'Alexander Gustafsson'un ve Karadağ tarağından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle 'Dragan Pavlıcevıc'in İstanbul'da, İsveç tarafından çıkartılan kırmızı difüzyon mesajıyla aranan 'Alexandar Nedevskı'nin Bodrum'da yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya paylaşımında zanlılara ilişkin şunları kaydetti:

Zanlılara ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Alexander Gustafsson, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu yakalandı.

Polonya Uyruklu "Aleksander Kawa" isimli sahte kimliği bulunan ve sahte Polonya pasaportuyla ülkemize giriş yaptığı tespit edilen "Alexander Gustafsson" İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde gözaltına alındı.

İstanbul'da yakalandılar

Dragan Pavlıcevıc, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu, 28 Temmuz'da İstanbul'un Avcılar ilçesinde yakalandı.

Dragan Pavlıcevıc'in Karadağ, Kolombiya, Ekvador, Avustralya ve Hollanda'da suç örgütü üyeleriyle birlikte 1 ton 570 kilogram kokain sevkiyatı yaptığı ve diğer suç örgütü üyeleriyle birlikte ise yine Ekvador'dan temin ettiği 900 kilogram kokain sevkiyatını gerçekleştirdiği kırmızı bültende belirtildi.

Alexandar Nedevskı'nın yakalanması için İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince ortak çalışma başlatıldı. Türkiye'ye "Besnik Lajqı" adına düzenlenmiş Kosova pasaportuyla giriş yaptığı tespit edilen Alexandar Nedevskı Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alındı."

Operasyonu gerçekleştiren personeli tebrik eden Yerlikaya, "Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.