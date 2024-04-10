Son dakika... Ali Yerlikaya trafikte bayram düzenlemesini açıkladı: Bu araçların seyri durduruldu
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Yerlikaya, bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara illerindeki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için alınan kararı duyurdu. Yerlikaya kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00’den 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar, İstanbul ve Ankara istikametine seyirlerine izin verilmeyeceğini açıkladı.
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