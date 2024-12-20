Son dakika: Almanya'da Noel pazarına korkunç saldırı: Çok sayıda ölü var

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir araç Noel pazarına daldı, 11 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

Alman medyasında yer alan haberlerde kimliği belirsiz bir kişinin, aracını Noel pazarındaki kalabalığın üzerine sürdüğü ifade edildi.

Şehir merkezini terk edin çağrısı yapıldı

Noel pazarının kapatıldığı ve insanlardan şehir merkezini terk etmeleri istendiği belirtildi.

Saldırı, Elbe Nehri'nin yakınındaki Magdeburg Belediye binasının yanında kurulan Noel pazarında yaşandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Yerel hükümet sözcüsü Matthias Schuppe, olayın bir saldırı olduğunu belirtirken Alman polisi, Noel pazarının kapatıldığını ve olayla ilgili geniş soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Haseloff: Bu korkunç bir olay

Saksonya-Anhalt Başbakanı Reiner Erich Haseloff (CDU) yaptığı açıklamada Magdeburg Noel pazarında yaşananlara tepki gösterdi. Haseloff, "Bu korkunç bir olay, özellikle de Noel'den önceki günlerde" dedi.

2016'da da benzer bir olay yaşanmıştı

Berlin'de, 19 Aralık 2016'daki başka bir olayda, bir saldırgan kamyonla Noel pazarına girmiş, 13 kişinin ölümüne, onlarca insanın yaralanmasına yol açmıştı.

Sonrasında, bu olayı takip eden günlerde İtalya'daki bir çatışmada öldürüldüğü belirtilmişti.