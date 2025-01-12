Son dakika: Amasya’da göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Merkeze bağlı Uygur köyünde, su kuyusu yapımı için yürütülen sondaj çalışması sırasında göçük meydana geldi.

Köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine, toprak altında kalan 2 işçinin kurtarılması için bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Ancak iki işçiden kötü haber geldi.

2 işçi hayatını kaybetti

Amasya Valiliği, 2 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Toprak altında kalarak hayatını kaybeden işçilerin isimlerinin Sezgin Eser ve Aytekin Er olduğu öğrenildi.