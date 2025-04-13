Son dakika: Amasya'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan bilgiye göre, Amasya'nın Taşova ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 17.43'de meydana gelen depremin derinliği 6.21 km olarak belirtildi.

Amasya Valisi Önder Bakan konuyla alakalı, "Amasya merkezde olmak üzere çevresini etkileyen 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. An itibari ile olumsuz bir ihbar yok. Ekipler saha tarama çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Bakan Yerlikaya: Olumsuz durum bulunmamaktadır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından depreme ilişkin paylaşımda bulundu. Son durumu değerlendiren Yerlikaya, şu mesajı paylaştı:

Amasya Taşova’da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Samsun, Tokat, Çorum ve Sivas’tan da hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.