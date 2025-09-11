Son dakika: Ankara Kalecik'te 4,1 büyüklüğünde deprem, deprem mi oldu? Ankara'da sarsıntı, İstanbul'da, Balıkesir'de deprem, SON DEPREMLER

Son dakika: Ankara Kalecik'te 4,1 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER LİSTESİ
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sabah saat 08.24'te kaydedilirken, sarsıntı 11.08 km derinlikte meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntı saat 08.24'te kaydedilen sarsıntının yerin 11.08 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
11 Eylül son depremler listesi...
11.09.2025 – 08:24 – Büyüklük: 4.1 – Kalecik (Ankara)
11.09.2025 – 07:22 – Büyüklük: 1.3 – Soma (Manisa)
11.09.2025 – 07:08 – Büyüklük: 1.4 – Sındırgı (Balıkesir)
11.09.2025 – 06:50 – Büyüklük: 1.8 – Sındırgı (Balıkesir)
11.09.2025 – 06:24 – Büyüklük: 1.4 – Çınarcık (Yalova)
11.09.2025 – 06:20 – Büyüklük: 1.3 – Sındırgı (Balıkesir)
11.09.2025 – 05:32 – Büyüklük: 1.6 – Sındırgı (Balıkesir)
11.09.2025 – 05:04 – Büyüklük: 1.4 – Sındırgı (Balıkesir)
11.09.2025 – 04:59 – Büyüklük: 2.0 – Sındırgı (Balıkesir)
11.09.2025 – 04:38 – Büyüklük: 1.7 – Sındırgı (Balıkesir)
11.09.2025 – 04:11 – Büyüklük: 1.3 – Sındırgı (Balıkesir)
11.09.2025 – 04:00 – Büyüklük: 0.9 – Sındırgı (Balıkesir)
11.09.2025 – 03:54 – Büyüklük: 1.7 – Aladağ (Adana)
11.09.2025 – 03:52 – Büyüklük: 1.6 – Samandağ (Hatay)
11.09.2025 – 03:52 – Büyüklük: 2.3 – Sındırgı (Balıkesir)
11.09.2025 – 03:47 – Büyüklük: 1.9 – Çubuk (Ankara)
11.09.2025 – 03:46 – Büyüklük: 1.4 – Yazıhan (Malatya)
11.09.2025 – 03:38 – Büyüklük: 1.6 – Sındırgı (Balıkesir)