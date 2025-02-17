Son dakika: Ankara’da Birleşik Metal İş Sendikası'nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika... Ankara'da Birleşik Metal İş Sendikası Şube Başkanı Deniz Ilgan, şube sekreteri Erdinç Koç'u öldürüp intihar girşiminde bulundu.
Çankaya'da Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan ile Şube Sekreteri Erdinç Koç arasında çıkan tartışmada silahlar patladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken Başkan Ilgan, yanındaki tabancayla şube sekreteri Koç'a ateş etti.
Koç'u vuran Ilgan, daha sonra aynı tabancasıyla intihar girişiminde bulundu.
1 ölü, 1 yaralı
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan Ilgan ise hastaneye kaldırıldı.