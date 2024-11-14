Son Dakika: Ankara'da kritik görüşme: Erdoğan ve Bahçeli Beştepe’de bir araya geliyor

Ankara’da bugün önemli bir görüşme gerçekleşecek. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Beştepe’de bir araya geliyor. Saat 18.00’de başlaması planlanan görüşmede, iki liderin ülke gündemindeki güncel siyasi ve ekonomik gelişmeler başta olmak üzere çeşitli konuları değerlendirmesi bekleniyor.

Erdoğan ve Bahçeli, son dönemdeki gelişmelerle ilgili istişarelerde bulunarak, Cumhur İttifakı çerçevesinde izlenecek yol haritasını gözden geçirecek. Beştepe’deki buluşmanın, Türkiye’nin iç ve dış politikası ile ilgili kritik meseleler üzerinde durulması açısından önem taşıdığı belirtiliyor.