Ankara'da okullar tatil edildi mi? Ankara'da eğitime kar engeli! Ankara Valiliği'nden kar tatili haberi! Ankara'da hangi mahallelerde okullar tatil edildi?

Son dakika: Ankara'da okullar 12 Ocak Pazartesi günü tatil edildi
Son dakika haberine göre, Ankara Valiliği, 12 Ocak Pazartesi günü meteorolojik verilere göre oluşabilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahallelerde okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Valilik, kırsal mahalleler dışında eğitime devam edileceğini belirtti.
Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda kent genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitimle ilgili tedbir aldığını açıkladı. Valilik, 12 Ocak Pazartesi günü kırsal mahallelerde okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini, kent merkezinde ise eğitime devam edileceğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kırsal mahallelerimizden yapılan taşımalı eğitime bir gün ara verilmesine Valiliğimizce karar verilmiş olup; bunun dışında, İlimiz genelinde eğitim-öğretim faaliyetine devam edilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
DUYURU— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) January 11, 2026
