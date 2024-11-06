Son Dakika: 'Ankaralı Turgut öldü' iddiasına kızından yalanlama

'Ankaralı Turgut' lakaplı sanatçı Turgut Karataş, geçen ağustos ayında akciğer kanseri tanısı aldı. Karataş bir süredir de sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Sanatçı Turgut Karataş'ın menajeri Murat Boran, Turgut Karataş'ın önceki gece entübe edildiğini belirterek durumunun kritik olduğunu söyledi. Turgut Karataş'ın bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğine yönelik haberler yayınlandı.

Turgut Karataş'ın kızı Eylem Boran, Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanarak, babasının hayatta olduğunu ve ölüm haberlerinin asılsız olduğunu açıkladı. Boran, babasının durumunun kritik olduğunu sözlerine ekledi.

Ankaralı Turgut kimdir?

Ankara'da 1963 yılında doğan Turgut Karataş, müzik hayatına 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı. Babasının davul çalması, onun da müzikle erken yaşlarda tanışmasını sağladı. Kariyerine 22 albüm sığdıran sanatçı bazı dizi ve filmlerde oynadı.