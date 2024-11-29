SON DAKİKA: Antalya açıklarında 4,8'lik deprem
Son dakika gelişmesi... Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında bugün akşam saatlerinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, belediyeye olumsuz bir ihbar ulaşmadığını açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'da bugün akşam saatlerinde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre deprem Gazipaşa ilçesinin 74 kilometre açıklarında saat 22:13'te meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,8 olarak kayda geçti.
Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 5,2 olarak açıklarken, derinliğini 9,8 kilometre olarak verdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabındaki paylaşımda vatandaşlara 'geçmiş olsun' diledi.
Böcek, "Tarafımıza gelen herhangi bir olumsuz ihbar yoktur" ifadelerini kullandı.