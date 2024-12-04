Son Dakika: Antalya depremine Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama
Son Dakika Haberi: Antalya son dönemde sıklaşan depremlerle sarsılıyor. Son olarak bugün Gazipaşa merkezli 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yer bilimci ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Antalya depremine ilişkin değerlendirme yaptı.
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin 58 kilometre açığında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 12.09’da yaşanan deprem Antalya kent merkezinin yanı sıra Mersin'de de hissedildi.
Akdeniz bölgesinde panik yaratan depreme ilişkin yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den değerlendirme geldi.
Naci Görür depremin Helen-Kıbrıs dalma-batma zonu içerisinde ve üzerleyen levha üzerinde gerçekleştiğini açıkladı.