SON DAKİKA: Antalya Gazipaşa'da 3,5 büyüklüğünde deprem! (SON DEPREMLER)
Son dakika gelişmesi... Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında bugün de bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Akdeniz olan depremin büyüklüğü 3,5 olarak kayda geçti.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bugün saat 09:08'de bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre deprem Gazipaşa'nın 68 kilometre açıklarında 3,5 büyüklüğünde kayda geçti.
Depremin derinliği ise 21 kilometre olarak duyuruldu.
Gazipaşa ilçesi açıklarında dün de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, sarsıntı Mersin'de de hissedilmişti.