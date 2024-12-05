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SON DAKİKA: Antalya Gazipaşa'da 3,5 büyüklüğünde deprem! (SON DEPREMLER)

Son dakika gelişmesi... Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında bugün de bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Akdeniz olan depremin büyüklüğü 3,5 olarak kayda geçti.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bugün saat 09:08'de bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre deprem Gazipaşa'nın 68 kilometre açıklarında 3,5 büyüklüğünde kayda geçti.

Depremin derinliği ise 21 kilometre olarak duyuruldu.

SON DAKİKA: Antalya Gazipaşa'da 4,6 büyüklüğünde deprem! (SON DEPREMLER)SON DAKİKA: Antalya Gazipaşa'da 4,6 büyüklüğünde deprem! (SON DEPREMLER)Gündem

Gazipaşa ilçesi açıklarında dün de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, sarsıntı Mersin'de de hissedilmişti. 