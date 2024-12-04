SON DAKİKA: Antalya Gazipaşa'da 4,6 büyüklüğünde deprem! (SON DEPREMLER)
Son dakika gelişmesi... Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin 58 kilometre açığında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Antalya kent merkezinin yanı sıra Mersin'de de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bugün saat 12:09'da bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem Akdeniz'de kıyıya 58 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Büyüklüğü 4,6 olarak duyurulan depremin derinliği 32,6 kilometre olarak ölçüldü.
Deprem Antalya kent merkezinin yanı sıra Mersin'de de hissedildi.
AFAD'ın açıklamasında saat 12:30 itibariyle olumsuz bir durum bulunmadığı belirtilerek "Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" dendi.