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Son dakika: Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi... Antalya Körfezi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Son dakika: Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem
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AFAD, Antalya Körfezi açıklarında saat 20.31'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.