Son dakika: Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... Antalya Körfezi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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AFAD, Antalya Körfezi açıklarında saat 20.31'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 1, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz - Antalya Körfezi - [14.83 km] Alanya (Antalya)
Tarih:2025-06-01
Saat:20:31:27 TSİ
Enlem:36.55861 N
Boylam:31.58389 E
Derinlik:12.75 km
Detay:https://t.co/SuqMY2CiiR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi