Son dakika: Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem!

Antalya Körfezi'nde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem saat 16.51'de Akdeniz açıklarında gerçekleşti. Depremin merkez üssü, Alanya'ya yaklaşık 46 kilometre uzaklıkta yer alırken, derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Valilik ve Alanya Kaymakamı'ndan açıklama

Depremle ilgili inceleme yapıldığını açıklayan Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "Şu an için bize ulaşan bir olumsuzluk yok. Alanya Kalesi açıklarında olduğu için biraz fazla hissettik" dedi.

Antalya Valiliği'nden de depremle ilgili açıklama yapıldı. Valilik sosyal medyas hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurumlarımıza intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.