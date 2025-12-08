Antalya'da deprem mi oldu? Alanya'da deprem oldu mu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? SON DEPREMLER LİSTESİ...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Antalya’nın Serik ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı, 13.21’de kaydedildi. Depremin 28,25 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

İlk bilgilere göre bölgede herhangi bir olumsuzluk aktarılmadı ancak gece yarısından bu yanan epş peşe gelen depremler paniğe neden oldu.

Antalya'da saat 12:34'te 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Dün gece saat 03.31’de de merkez üssü Konyaaltı olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.

Bakan Göktaş'tan açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, depremin ardından psikososyal destek ekiplerinin hazırlıklarını tamamlayarak destek çalışmalarına başladığını bildirdi.

Göktaş, "Antalya Serik'te meydana gelen ve çevre illerden hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Psikososyal destek ekiplerimiz ivedilikle hazırlıklarını tamamlayarak destek çalışmalarına başlamıştır. Allah, ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin" dedi.

Peş peşe yaşanan sarsıntılar korkuturken gözler uzmanların yorumlarına çevrildi.

"Antalya 6,4'lik depreme hazır olmalı"

Yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş dün yaşanan şarsıntıların ardından, "Antalya Körfezi 6,4 depremine hazır olmalı!" uyarısını yaparken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"4,3 Konyaaltı-Antalya depremi ne anlatıyor? Ege-Kıbrıs yayının Antalya Körfezine sokulumu ile oluşan Isparta büklümü fay çiftinde depremsellik 2020’den beri 4-5 büyüklüğündeki depremlerle (özellikle Alanya) devam etmektedir."