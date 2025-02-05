Son dakika: Antalya'da yolcu otobüsü devrildi! 10'u ağır 33 kişi yaralı

Antalya'dan Adıyaman'a gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Zeytinada Mahallesi'nde şarampole devrildi.

10'u ağır 33 yaralı

Kazada otobüs şoförü N.D. ile 2 görevli ve 30 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralanan 8’i çocuk 33 kişi, Gazipaşa ve Alanya'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 10'unun durumunun ağır olduğu öğrenildi.