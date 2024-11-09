Son Dakika: Antalya'dan Van'a giden uçak havada görülen bir cisim nedeniyle Diyarbakır'a indi

Antalya'dan dün saat 17,05'te Van'a hareket eden SunExpress'e ait yolcu uçağı iniş sırasında kule görevlileri tarafından belirlenemeyen bir cisim nedeniyle uyarıldı.

Kontrol kulesinden alınan talimat üzerine Van Ferit Melen Havalimanı yerine Diyarbakır Havalimanı'na iniş gerçekleştiren uçaktaki yolcular, durum hakkında kabin görevlileri tarafından bilgilendirildi.

Emniyet'ten hava sahası taraması

Olayın ardından Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri, muhtemel bir tehdide karşı hava sahasında insansız hava araçları kullanarak detaylı bir tarama yaptı. Geniş çaplı araştırmalarda herhangi bir cisme rastlanmadığı öğrenildi.

Tüm tedbirler alındıktan sonra Diyarbakır'dan kalkan uçak 22.10 sıralarında Van Ferit Melen Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde indi.