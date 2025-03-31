Son dakika: Antalya'nın Alanya ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem
Son dakika... Antalya'nın Alanya ilçesinde 3,9 büyüklüğünde korkutan bir deprem oldu. Saat 01.36 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 12,39 kilometre derinliğinde kaydedildi. AFAD, depreme yönelik verileri açıkladı.
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Antalya'nın Alanya ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.36'da merkez üssü Antalya'nın Alanya ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 12,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.