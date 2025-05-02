Son dakika: Arjantin peş peşe sarsıldı! 7,4 ve 7,1’lik iki deprem meydana geldi: Tsunami uyarısı yapıldı
Son dakika haberi... ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’na göre Arjantin’in güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süre sonra aynı bölgede 7,1 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı yaşandı. Şili yetkilileri, tsunami riski nedeniyle güneydeki Magallanes bölgesinin tahliye edileceğini açıkladı. Depremlerin etkilerine dair henüz resmi bir hasar bilgisi paylaşılmadı.
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Arjantin’in güney kesimlerinde 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Depremin Arjantin merkezinden 220 km uzakta gerçekleştiği belirtilirken bu sarsıntının ardından aynı bölgede 7,1 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi.
Tsunami riski bulunuyor
Şiddetli depremlerin ardından komşu ülke Şili harekete geçti. Şili Ulusal Felaket Önleme Dairesi (ONEMI), ülkenin güneyinde yer alan Magallanes bölgesinin tsunami riski taşıdığı gerekçesiyle tahliye edileceğini duyurdu.
Yetkililer bölgede olası artçı sarsıntılara karşı da dikkatli olunması gerektiğini belirtirken depremlerin yerleşim yerlerine etkisine dair henüz net bir hasar bilgisi paylaşılmadı.