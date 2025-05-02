Son dakika: Arjantin peş peşe sarsıldı! 7,4 ve 7,1’lik iki deprem meydana geldi: Tsunami uyarısı yapıldı

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Arjantin’in güney kesimlerinde 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin Arjantin merkezinden 220 km uzakta gerçekleştiği belirtilirken bu sarsıntının ardından aynı bölgede 7,1 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi.

Tsunami riski bulunuyor

Şiddetli depremlerin ardından komşu ülke Şili harekete geçti. Şili Ulusal Felaket Önleme Dairesi (ONEMI), ülkenin güneyinde yer alan Magallanes bölgesinin tsunami riski taşıdığı gerekçesiyle tahliye edileceğini duyurdu.

Yetkililer bölgede olası artçı sarsıntılara karşı da dikkatli olunması gerektiğini belirtirken depremlerin yerleşim yerlerine etkisine dair henüz net bir hasar bilgisi paylaşılmadı.