Son Dakika: Artvin’deki heyelandan acı haber: Giresunlu gençlerin cansız bedenine ulaşıldı

Artvin’in Arhavi ilçesinde, önceki gece saat 03:15 sularında yaşanan heyelan felaketi, Karadeniz Sahil Yolu'nu ulaşıma kapattı. Kıyıcık mevkiinde meydana gelen büyük heyelan, dev toprak ve kaya kütlelerinin yamaçtan koparak kara yolunu çift yönlü olarak kapatmasına yol açtı. Bu olayın ardından yol açma çalışmalarına hızla başlandı.

Bölgeye gönderilen iş makineleriyle yapılan çalışmalar sonucu, 200 metrelik alanın temizlenmesinin ardından yol tek şeritten açıldı. Ancak sabah saatlerinde yeniden kapanan yol, ulaşımın tamamen kesilmesine neden oldu.

Heyelan bölgesinde, Giresun’dan Batum’a gitmek üzere yola çıkan bir aracın toprak altında kalmış olabileceği ihtimali üzerine, uzman ekipler tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün tüneldeki kamera görüntülerinin incelenmesiyle, aracın tünelde kaydının olduğu ancak çıkışının olmadığı belirlendi. Yapılan hava taramaları ve metal taraması ile aracın bulunduğu bölgeye ulaşıldı.

Bölgede yapılan çalışmaların ardından, toprak altına gömülen araca ulaşıldı. Cumartesi günü Giresun’dan Batum’a gitmek üzere yola çıkan Murat Turhan’ın kullandığı 28 AAB 485 plakalı otomobilin içinde, Turhan ile birlikte Aykut Tiryaki (24), Nuri Apaydın (38) ve Görkem Özdemir (25) olduğu belirlendi. Arama çalışmalarının sonucunda bu 4 gencin de cansız bedenlerine ulaşıldı.