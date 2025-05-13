Son dakika: Askeri helikopter acil iniş yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, Denizkurdu-II/2025 Tatbikatı'nda görev yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir helikopterin teknik arıza nedeniyle denize acil iniş yaptığını duyurdu.

Bakanlık helikopterde görevli dört personelin durumunun iyi olduğunu bildirdi. Askeri personel, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Konuya ilişkin MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir."