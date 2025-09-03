Son dakika: Avcılar ve Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon: 7 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi... Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.
Yürütülen soruşturmalar kapsamında Beşiktaş ve Avcılar Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında her iki belediyede düzenlenen ihalelerin mercek altına alındığı öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, 'usulsüzlüklere' karıştığı iddia edilen ihale komisyonu üyeleri gözaltına alındı.
Beşiktaş Belediyesi’nde görevli 5, Avcılar Belediyesi’nde görevli 2 kişi hakkında işlem yapıldığı belirtildi.