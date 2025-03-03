Son dakika: Avcılar'da aile katliamı: Bir evden 5 cenaze çıktı
Son dakika... Avcılar'da cinnet getiren bir adam, eşi ve 3 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin incelemeleri sürüyor.
Avcılar'da cinnet getiren bir adam, eşi ve 3 çocuğunu silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.
Olay, saat 13.22 sıralarında Denizköşkler Mahallesinde meydana geldi. Cinnet getirdiği iddia edilen 38 yaşındaki Velican Alıcı, eşi Fikriye Alıcı (35) ve çocukları R.E.A.(12), R.A.(7) ve K.C.A.'yı (6) silahla vurdu.
Ardından aynı silahla intihar etti. Aileden haber alamayan yakınları durumu kapı açılmayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.
Bir evde 5 cenaze
Çilingir yardımıyla açılan kapının ardından korkunç manzara ortaya çıktı. Sağlık ekipleri aile üyelerinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürürken, aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.