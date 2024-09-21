Son Dakika: Avcılar'da metrobüs kazası: Yaralılar var
Son Dakika Haberi: İstanbul'ın Avcılar ilçesinde bir metrobüs önündeki metrobüse çarptı. İki kişinin yaralandığı kaza sonrası seferler bir süre aksadı. Ulaşım tek şeritten sağlanırken kazaya karışan metrobüslerin çekilmesinin ardından trafik normale döndü.
Avcılar'da durakta bekleyen metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüsün çarpması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri durağında yolcu almak için bekleyen metrobüse arkadan gelen metrobüs çarptı.
Kazada iki kişi hafif yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaza nedeniyle Küçükçekmece istikametinde bir süre aksayan metrobüs seferleri, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.