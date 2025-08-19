Son dakika: Avukat Mücahit Birinci'ye soruşturma izni

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan şüpheli Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde bir görüşme gerçekleştirdiği, bunun bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medyada yer aldığı öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya aracılığıyla öğrenildiği belirtilen, Kapki ile Birinci'nin söz konusu cezaevinde gerçekleştirdiği iddia edilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma izni çıktı

Adalet Bakanalığı, adı 'İBB Borsası' iddialarına karışan Avukat Mücahit Birinci hakkında soruşturma yapılmasına izin verdi.