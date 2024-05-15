SON DAKİKA: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınan 4 polis hakkında gözaltı kararı

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Ankara Emniyeti'nde açığa alınan ve evlerinde arama yapılan üç emniyet müdürünün ifadeye çağırılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin bir son dakika açıklaması geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gizli tanık SS’nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev yapan dört kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir, soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete izin vermeyiz

Dün Beştepe'de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü AK Parti grup toplantısının ardından konuya ilişkin açıklamada bulunmuştu.

Erdoğan, "⁠⁠Son dönemde gündeme gelen tüm hadiseyi tüm boyutlarıyla takip ediyoruz. Bürokratik vesayete izin vermeyiz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, “Kanunun dışına çıkan, hatası olan kim varsa hukuk zemininde hesabını mutlaka soruyoruz” demişti.

Bakan Tunç: Hiç kimsenin şüphesi olmasın

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, devam eden soruşturmalarla, kovuşturmalarla ilgili hususların araştırıldığını dile getirdi.

Cumhuriyet savcılarının iddialarla ilgili konularda gerekli soruşturmaları titizlikle yürüttüğünü ifade eden Tunç, "Yargımıza güvenelim. Cumhuriyet savcılarımız her türlü iddiayı en ince ayrıntısına, detayına kadar inceler, araştırır, soruşturur ve yargının önüne getirir. Bu anlamda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda yargımıza güvenelim. Tarafsız, bağımsız yargımız, sıfatı ne olursa olsun suç işleyenin, yanlış yapanın üzerine gidecektir." diye konuştu.

Ayhan Bora Kaplan soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen ve kamuoyunda Ayhan Bora Kaplan suç örgütü olarak bilinen silahlı suç örgütü ile ilgili soruşturma kapsamında, hakkında müebbet hapis istemiyle dava açılan firari sanık Serdar Sertçelik'in medyaya yansıyan ses videoları ve ses kayıtlarıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Şüpheli 3 emniyet görevlisi hakkında "suç işlemek için anlaşmak", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından devam eden soruşturmada, şüphelilerin ikametlerinde dijital materyallere el konulması amacıyla arama yapılmıştı.

Ayrıca soruşturma hakkında kısıtlama kararı alınmıştı.

Firari sanık Serdar Sertçelik'in yurt dışına yasa dışı yollar ile kaçmasında ihmali olan tüm kamu görevlileri hakkında da soruşturmanın devam ettiği kaydedilmişti.

İçişleri Bakanlığı da 9 Mayıs'ta başkentteki organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.