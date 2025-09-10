Son dakika: AYM'den 'CHP kurultay davası' kararı!

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davasında yaşanan 'görev' uyuşmazlığına ilişkin Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin yaptığı başvurunun ilk incelemesini yaptı. Yüksek Mahkeme, başvuruyu 'davada uygulanacak kural olmadığı' gerekçesiyle reddetti.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, verdiği 'görevsizlik' kararına yapılan itirazların dayanağı olan Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki, "Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir" hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini istemişti.

Görev tartışması AYM'ye taşınmıştı

Kurultayda "bazı delegelere menfaat karşılığında oy kullandırıldığı" iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkında açılan davada, asliye ceza ile ağır ceza mahkemeleri arasında 'görev' tartışması yaşanmıştı.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, AYM'den iptal talebine yanıt gelmemesi halinde duruşmanın 4 Kasım 2025'te saat 09.00'da yapılacağını duyurmuştu.