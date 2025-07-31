Son dakika: AYM'den Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman için yeniden yargılama kararı
Son dakika... Anayasa Mahkemesi (AYM) Gezi Parkı olaylarında tutuklanan Tayfun Kahraman'ın, hak ihlali gerekçesiyle yeniden yargılanmasına karar verdi.
Gezi Parkı davasında tutuklanan Tayfun Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesi'nden yeniden yargılama karar çıktı.
Kahraman, 2013'teki Gezi Parkı olayları nedeniyle "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlaması ile yargılanmış, 2022'de 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Kahraman, üç yılı aşkın bir süredir tutuklu bulunuyordu. Avukatları yaklaşık iki yıl önce Kahraman için adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle AYM’ye başvurmuştu.