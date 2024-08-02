Son dakika... AYM'nin sitesine erişim sorunu: İlk açıklama geldi (AYM'ye neden erişilemiyor?)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nin "site bilgileri sorgu sayfasında", Instagram'a erişim engeli kararı alındığı belirtildi. BTK'nın Instagram kararı sonrası Anayasa Mahkemesi (AYM), X platformu üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

AYM'nin sitesine neden erişim sağlanamıyor?

Anayasa Mahkemesi, İletişim Başkanlığı'na basın ve ifade özgürlüğüne müdahale yetkisi veren mevzuat hükümlerinin iptali edildiğine ilişkin basın duyurusu yayınladı. Gönderi kısa sürede kaldırıldı. Dakikalar sonra ise AYM'nin internet sitesine erişimde sorun yaşanmaya başladı. Saat 10.58 itibarıyla AYM'nin internet sitesine erişim sağlanabilmiş değil.

AYM'den açıklama

Anayasa Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, siteye erişimin yoğunluk nedeniyle sağlanamadığı bildirildi. Açıklamada, "66 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Bazı Kurallarını iptal eden 2020/88 esas sayılı kararımız 2/8/2024 tarihli tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olup erişime açıktır. İnternet trafiğindeki yoğunluk nedeniyle sitemize erişim şu anda sağlanamamaktadır" denildi.