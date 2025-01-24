Son Dakika: Ayşe Barım gözaltına alındı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ve bazı haber platformlarında yer alan medya "sektöründe tekelleşme" benzeri iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, ID Danışmanlık Limited Şirketi’nin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Barım’ın 2013 yılındaki Gezi Parkı olaylarına katılım sağladığına dair yeni iddiaların incelendiği belirtildi.

Gezi davası sanıklarıyla yoğun iletişim iddiası

Başsavcılık açıklamasında, Ayşe Barım’ın, Gezi davası sanıkları Mehmet Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile olaylar sırasında yoğun iletişimde olduğu ifade edildi. Açıklamada, bu temasların olayların organize edilmesi noktasında önemli bir rol oynadığına işaret edildi.

"Sanatçıları yönlendirdi" iddiası

Ayrıca açıklamada, Barım’ın sahibi olduğu ID İletişim Danışmanlık A.Ş. firmasına bağlı sanatçıları, Gezi Parkı olaylarına katılmaları için yönlendirdiği, kendisinin de bizzat bu eylemlere katıldığı ileri sürüldü. Soruşturma kapsamında Barım’ın evinde ve iş yerinde arama yapıldığı bildirildi.