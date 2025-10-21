Aziz İhsan Aktaş soruşturması: Isparta ve Kütahya belediyeleri de incelenecek! Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında kimler var?

Son dakika: Aziz İhsan Aktaş soruşturması iki belediyeye daha sıçradı
Son dakika haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturması kapsamında CHP'li Kütahya ve AK Partili Isparta belediyelerinin aldığı ihalelere ilişkin dosyaların temini için ilgili savcılıklara talimat gönderdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, suç örgütüne ait firmaların Kütahya ve Isparta Belediyelerinden aldığı ihale dosyalarının temini için ilgili yerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına talimat yazıldığı belirtildi.
Açıklamada, soruşturmanın genişletilerek devam ettiği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA