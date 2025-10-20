Son dakika: Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında 7 belediye başkanı da dahil 200 kişiye dava

Kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş Soruşturması” olarak bilinen ve çok sayıda kamu görevlisi ile belediye başkanını kapsayan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında CHP'li belediye başkanlarının da yer aldığı 200 şüpheli hakkında hazırlanan 587 sayfalık iddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanarak İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, “Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü”ne yönelik yürütülen soruşturma sonucunda 40’ı tutuklu olmak üzere toplam 200 şüpheli hakkında kamu davası açıldı.

İddianamede şüphelilere; “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme”, “Suç Örgütüne Üye Olma”, “Örgüte Yardım Etme”, “İhaleye Fesat Karıştırma”, “Edimin İfasına Fesat Karıştırma”, “Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik”, “Rüşvet Alma ve Verme”, “Kamu Kurumlarını Dolandırma”, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama”, “Haksız Mal Edinme” ve “Gerçeğe Aykırı Fatura Düzenleme” gibi çeşitli suçlamalar yöneltildi.

Belediye Başkanları da iddianamede

İddianamede, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Gaziosmanpaşa, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere şüpheliler arasında yer aldı.

Şüphelilerden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında;

– Suç örgütüne üye olma,

– 26 ayrı ihaleye fesat karıştırma,

– 3 resmi belgede sahtecilik,

– 19 özel belgede sahtecilik,

– Kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırma,

– 4 rüşvet alma,

– Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,

– Haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması ve suçtan elde ettiği malvarlıklarının müsadere edilmesi talep edildi.

Diğer belediye başkanları hakkında yöneltilen suçlamalar ise şöyle:

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer: 2 ihaleye fesat karıştırma ve 2 özel belgede sahtecilik.

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara: 2 ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet alma.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin: Rüşvet alma.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar: Rüşvet alma.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: Rüşvet alma.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere: Rüşvet alma.

Örgüt Lideri Olduğu İddia Edilen Aktaş Hakkında Çok Sayıda Suçlama

İddianamede örgüt lideri olarak gösterilen Aziz İhsan Aktaş’ın;

– Suç örgütü kurmak,

– 42 ayrı ihaleye fesat karıştırmak,

– 4 edimin ifasına fesat karıştırmak,

– 5 resmi belgede sahtecilik,

– 21 özel belgede sahtecilik,

– Rüşvet verme,

– Kamu kurumlarını dolandırma,

– Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama

– Gerçeğe aykırı fatura düzenleme suçlarından cezalandırılması ve malvarlığına el konulması istendi.

Mahkeme, iddianamenin kabulüne ilişkin değerlendirmesini önümüzdeki günlerde yapacak.