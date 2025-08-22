Son dakika: Aziz İhsan Aktaş’ın ev hapsi kaldırıldı
Son dakika haberi... Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak ev hapsi şartıyla tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş hakkında yeni bir karar alındı. Mahkeme, Aktaş’a uygulanan ev hapsi tedbirini kaldırdı.
Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan, daha sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Aziz İhsan Aktaş hakkında verilen ev hapsi kararı kaldırıldı.
Üç isim için daha karar değişti
Aktaş'la birlikte İBB operasyonlarında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen Adem Soytekin, İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız ve Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın da ev hapsi kararlarının kaldırıldığı belirtildi.
CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Aziz İhsan Aktaş'ın verdiği ifadeler, çok sayıda CHP'li belediye başkanının tutuklanmasına neden olmuştu.