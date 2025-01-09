SON DAKİKA: Bağcılar’ın yeni belediye başkanı belli oldu (Yasin Yıldız kimdir?)

Bağcılar Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na aday gösterilen Abdullah Özdemir’in adaylık başvurusuyla boşalan belediye başkanlığı koltuğu için bugün saat 15.00’te belediye meclisinde bir seçim gerçekleştirildi.

Toplantıda, meclis üyelerinin oylarıyla ilçenin yeni belediye başkanı Yasin Yıldız olarak belirlendi. Yıldız seçimde 30 oy aldı.

Abdullah Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önerisiyle AK Parti İstanbul İl Başkanlığına aday gösterildikten sonra belediye başkanlığı görevinden istifa etmişti.

Yasin Yıldız kimdir?

1983 doğumlu olan Yasin Yıldız, aslen Gümüşhanelidir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Yıldız, yüksek lisansını İstanbul Aydın Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümünde yapmıştır.

Aktif siyasete 2004 yılında AK Parti Bakırköy İlçesi Gençlik Kolları’nda başlamıştır. 2007-2009 yılları arasında Bakırköy Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı, 2009-2019 yılları arasında ise Bahçelievler Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclis üyelikleri görevlerini yürütmüştür. 2012-2015 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 2014 yerel seçimlerinin ardından Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir. 2021 yılında ise AK Parti İstanbul İl Kongresi’nde İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

2024 yerel seçimlerinde Belediye Meclis Üyeliğine seçilmiştir. Evli ve iki çocuk babası olan Yıldız, aynı zamanda İngilizce bilmektedir.